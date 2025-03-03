17 Yaşındaki Kızın Yardımıyla Baba Gözaltına Alındı

İZMİR’DE YAŞAYAN 17 YAŞINDAKİ KIZINDAN YARDIM ÇAĞRISI

İzmir’de ikamet eden 17 yaşındaki bir genç kız, babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtip yardım istemesi sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Baba hakkında, mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BABANIN ŞİDDETİ VE HALÜSİNASYONLARI

Genç kız, sosyal medyada paylaştığı bir videoda babasının madde bağımlısı olduğunu, kendisine ve ailesine şiddet uyguladığını ifade etti. Babasının halüsinasyonlarının giderek arttığını ve durumun tehlikeli bir hâl aldığını belirten genç, “Kimse zarar görmeden gerekenin yapılmasını” istedi. Bu gelişmeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya müdahale etti.

UZMANLARLA GÖRÜŞME YAPILDI

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında, kız çocuğu ve ailesi adli görüşme odasında uzmanlarla bir araya geldi. Kızın ifadesi, pedagog ve avukat eşliğinde alındı. Kız ve annesi, ifadelerinde babadan şikayetçi olmamaları üzerine, baba E.A. hakkında mağdurların evine ve 100 metreden fazla yanlarına yaklaşmama tedbiri uygulandı. Ayrıca, E.A. için bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi tedbiri talep edildi.

KORUMA TEDBİRLERİ ALINIYOR

Suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli işlemler yapılması amacıyla durum, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne bildirildi.