17 Yaşındaki Kızla Otele Giriş Krizi

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVREYE GİRİYOR

Sultangazi’de gece devriye yapan polis ekipleri, elinde siyah poşet taşıyan bir kişiyi, yanındaki kızla otele girmeye çalışırken durdurdu. Kimlik kontrolü sırasında, Erdinç B.’nin “Sıkıntı yok abi, kız arkadaşımla otele gireceğiz. Hayırdır, namus bekçisi mi oldunuz?” diyerek tepki gösterdiği bildirildi. Yapılan kontrol sonucunda, kız arkadaşı Y.G.’nin 17 yaşında olduğu anlaşıldı.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Polis ekipleri, Erdinç B.’nin üzerinde bir arama gerçekleştirerek 0,90 gram uyuşturucu madde buldu. Bu gelişmenin ardından, Erdinç B. gözaltına alındı, 17 yaşındaki Y.G. ise sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

HASTANEDE TEHDİT VE SALDIRI

Hastaneye varıldığında Erdinç B., “Ben akrabalarıma haber verdim, şimdi buraya gelecekler, siz o zaman görürsünüz” diyerek polis memurlarını tehdit etti. Kısa bir süre sonra, Erdinç B.’nin akrabaları hastaneye gelerek, “Kardeşimizi niye alıyorsunuz, ne suçu var?” diyerek şüpheliyi kaçırmak için girişimde bulundu. Yaşanan arbede nedeniyle takviye polis ekipleri çağrıldı ve hastaneye ilave ekipler sevk edildi. Şüpheliler, polislere “Siz üzerinizdeki üniformayı çıkartmayacak mısınız? Sizi tek tek bulup bunların hesabını soracağız” şeklinde tehditlerde bulundu.

SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis, şüphelilerin tehditlerine karşı hastanede daha fazla olay çıkmasını önlemek amacıyla müdahale etti ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Erdinç B.’nin yakınları Ömer B. (37), Eyüp Ç. (19), Harun K. (27), Ufuk B. (24) ve Vedat B. (31) bulunuyor. Olay sonrası hastane güvenlik kameraları durumları kaydetti. Şüphelilerin toplamda 40 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, “görevi yaptırmamak için direnme”, “uyuşturucu madde kullanmak”, “reşit olmayanla cinsel ilişki” ve “ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet” suçlarından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili Y.G., ifadesi için emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Hastaneden çıkış yapan şüpheliler emniyete götürüldü. Arbede sırasında Ömer B.’nin gözünden yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu, ayrıca görme kaybı yaşadığı bildirildi. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘reşit olmayan ile cinsel ilişki’, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.