17 Yaşındaki Sürücü Kaza Yapıp Yaralandı

KAÇAN GENÇ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, polisin “dur” çağrısına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kazaya karışıp yaralandı. Alınan bilgilere göre, M.A.A. isimli genç, 35 CEL 723 plakalı aracıyla Yeşilhisar Mahallesi’nde trafik polisinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KOVALAMACA SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ

Kısa bir süre devam eden kovalamacanın ardından M.A.A., otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya kaldırımına çıkıp, bir ağaç ile evin duvarının arasına sıkıştı. Olayın hemen ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve sağlık ekipleri hızlıca adrese yönlendirildi.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Hisarcık Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili detaylar incelenirken, 17 yaşındaki gencin ehliyetsiz olduğu ve bu nedenle “dur” ihtarına uymadığı belirtildi.