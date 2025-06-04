17 Yaşındaki TikTok Fenomeni, Öldürüldü

PAKİSTAN’DA TRAJİK BİR OLUM

Pakistan’da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan 17 yaşındaki TikTok fenomeni Sana Yousaf, online taciz eden bir adam tarafından evinde hayatını kaybediyor. Polis, olayı araştırarak şüpheliyi gözaltına aldı. Geçen hafta 17. yaş gününü kutlayan Yousaf, Pazartesi akşamı İslamabad’daki evinde cinayete uğruyor. Genç influencer’ın paylaşımında son olarak, cinayetinden saatler önce çektiği doğum günü kutlaması dikkat çekiyor.

GENÇ İNFLUENCER’IN HAYATI VE KATİLİ

TikTok’ta 800 bin, diğer sosyal medya hesaplarında ise toplamda 1 milyondan fazla takipçisi olan Yousaf, makyaj ipuçları, dans videoları ve güzellik ürünleri tanıtımı yapıyordu. Polisin gözaltına aldığı 22 yaşındaki şüpheli, cinayetle suçlanıyor. İslamabad Polis Müdürü Syed Ali Nasir Rizvi, yaşanan olayı “tekrarlanan reddedilmelerin sonucu” şeklinde açıklıyor. “Genç adam ona defalarca ulaşmaya çalıştı. Bu korkunç ve soğukkanlı bir cinayetti” ifadelerini kullanıyor Rizvi.

OLAYIN ARKA PLANI VE TEPKİLER

Şüphelinin, Yousaf’ın evinin önünde saatlerce dolaştığı, daha sonra eve girerek genç kızı vurduğu belirtiliyor. Yousaf’ın son videosunun altında, takipçilerinin “Huzur içinde uyu” ve “Sana için adalet” gibi yorumları göze çarpıyor. Takipçileri, genç influencer’ın kaybından büyük bir üzüntü duyuyor. Pakistan İnsan Hakları Komisyonu’na göre, ülkede kadınlara yönelik şiddet yaygın bir sorun. Evlilik tekliflerini reddeden kadınlara sıkça saldırı gerçekleştiriliyor.