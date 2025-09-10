17 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

ANNE VE ÜVEY KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç, annesi ve üvey kardeşini bıçaklayarak öldürmesi üzerine tutuklandı. Olay, dün saat 17.30 civarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak’taki bir apartmanın üçüncü katında gerçekleşti. Komşular, daireden gelen kötü koku nedeniyle durumu polise bildirdi. İhbar sonrası adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE KORKUNÇ BULGU

Dairenin kapısı kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan içeri girdi. Yapılan incelemede, anne Dursune Bilgili ve kızı Havva Nur Anzerli hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesi, anne ve kızın yaklaşık 8-10 gün önce yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Dursune Bilgili’nin eşinden boşandığı bilgisi de edindi.

CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Dursune Bilgili’nin oğlu M.İ.G.’nin (17) cinayeti işlediğini tespit etti. Anne ve üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren M.İ.G., Kadıköy Moda Sahili’nde yakalandı. Gözaltına alınan genç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ZANLININ SAVUNMASI VE GEÇMİŞİ

Ayrıca, yapılan araştırmalar sonucunda M.İ.G.’nin, Dursune Bilgili’nin 2017’de vefat eden ilk eşi Y.G.’den olan oğlu olduğu anlaşıldı. Zanlı, ifadesinde annesinin kendisine zaman zaman şiddet uyguladığını, üvey kardeşini daha çok sevdiğini ve ölen babasına sıkça hakaret ettiğini belirtti. Cinayetleri ise olay günü annesinin yine babasına hakaret etmesi üzerine işlediğini ifade etti.