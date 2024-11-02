“17 Yıldır Unutulmayan Kin Tutma”

KARGALARIN İNSANLARLA İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

New York Times gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Seattle kentlerinde yapılan araştırmalar, kargaların insanlara yönelik saldırılarını ve bu kuşları inceleyen bilim insanlarının deneyimlerini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. 66 yıllık bilimsel kariyerini kargalar üzerine yoğunlaştıran John Marzluff, bu zeki kuşları “uçan maymunlar” olarak tarif ediyor. Marzluff, kargaların 17 yıla kadar kin besleyebildiğini kaydediyor. Bu iddiasını, 2006 yılında üniversite kampüsünde gerçekleştirdiği bir deneyle destekliyor. Deney sırasında 7 karga ağla yakalanmış ve Marzluff bir maske takarak onları serbest bırakmış. Bu durum, hem yakalanan kargalar hem de çevredeki diğer kargalar üzerinde güçlü bir etki bırakmış. Marzluff ve ekibi, zaman zaman aynı maskeyi takarak kampüste dolaştıklarında kargaların yoğun tepkileriyle karşılaşıyorlar. 7 yıl sonra bile kargaların yarısı, maskeyi takan bireylere bağırmaya devam etmiş. Ancak 17 yılın ardından bu tepkilerin tamamen sona erdiği kaydediliyor.

Viyana Üniversitesi’nden Christian Blum de benzer bir deney yaparak Marzluff’un bulgularını destekliyor. Blum ve ekibi, bir maske takarak ölü bir kuzgunu diğer kuzgunların arasına bırakırken, farklı bir maskeyle canlı kuzgunların arasında dolaşmışlar. Bu çalışma, kargaların kin tutma becerilerini yeniden gözler önüne çıkarmış.

KARGALAR İNSAN YÜZLERİNİ TANIMAKTADIR

Karga saldırısına maruz kalan insanlar, bu kuşların insan yüzlerini tanıyarak belirli kişilere sürekli saldırdıklarını dile getiriyor. Seattle’da yaşayan Gene Carter, bir nar bülbülüne saldıran kargaları kovaladığı için uzun bir süre boyunca kargaların hedefi haline gelmiş. Carter, kargaların evine, arabasına ve hatta kullandığı otobüs durağına kadar onu takip ettiğini belirtiyor.

Uzmanlar, kargaların saldırılarının çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında, yavrularını koruma içgüdülerinin en yoğun olduğu dönemlerde yaşandığını ifade ediyor. Ancak diğer saldırıların nedenleri hakkında henüz kesin bir bilgi ortaya konulmamış.

KARGALARLA İYİ BİRLİKTE NASIL YAŞANIR?

Marzluff, 2015 yılında kargalarla iyi ilişkiler kurma konusunda önemli bir noktaya değinmişti. Ona göre, kargalarla bir bağ kurmak isteyen kişilerin, onlara verdikleri ödüllerde tutarlı olmaları gerekiyor.