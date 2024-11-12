“1744 Rakımlı Dinek Dağı’nda Fidanlar Dikildi!”

DİNEK DAĞI’NDA FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ

Kırıkkale’nin 1744 rakımlı Dinek Dağı’nda, polis ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluştu, gökyüzü ise uçurtmalarla renklendi. Balışeyh ilçesindeki bu etkinlik, gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında gerçekleştirildi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, fidan dikmenin sevincini yaşadı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, çocuk ve gençler için “Kırıkkale’nin Parlayan Yıldızları” projesi kapsamında özel bir uçurtma şenliği düzenledi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER, KEYİFLİ ANLAR

Etkinlikte katılımcılar, gökyüzünde süzülen uçurtmaların keyfini çıkardı ve renkli görüntüler oluştu. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği uçurtma şenliğinde, çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Proje çerçevesinde sunulan bu şenlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin son kısmında Jandarma Çevre Koruma Timleri, çocuklarla yakından ilgilenerek at binmelerine yardımcı oldu.

HEDEFLERİ AĞAÇLANDIRMAKTIR

Tiyatro öğretmeni Deniz Sandalcı, “Kırıkkale’nin o bozkır havasını karınca kararınca da olsa değiştirmek düşüncesindeyiz. Her bir ağaç buranın orman olmasına neden olacak. Bu bozkır alanların yemyeşil alanlara dönüşeceği hayaliyle biz bu ağaçları dikiyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Bu küçük fidanlar kocaman ağaçlar olduğu zaman çocuklarımız, gençlerimiz gelip altlarında piknik yapacak” diye konuştu.

ETKİNLİKTEN MEMNUNİYET

Üniversite öğrencisi Zeynep Sert, “Çok güzel bir etkinlik, herkesin gelip deneyimlemesi gerekiyor. Buraları yeşillendirmemiz gerekiyor. Biz hem çok eğlendik hem de bir katkımız olduğu için çok sevindik, çok mutlu olduk” şeklinde duygularını paylaştı. Etkinlik sonrası uçurtma şenliğine katılan üniversite öğrencisi Melike Kübra Yağlı ise, “Ağaç dikme etkinliğinin ardından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından uçurtma etkinliğine davet edildik. Güzel bir etkinlik geçirdik, emeği geçenlere de teşekkür ederiz” dedi. Gençlik Merkezi lideri Funda Karapınar, “Öncelikle fidan diktik, ardından öğrencilerle uçurtma uçurduk. Eğlenceli bir şenlik oldu, ardından at binme etkinliğimizle günü sonlandırdık” şeklinde konuştu.