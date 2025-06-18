18 Haziran 2025 Çarşamba Loto Sonuçları Henüz Açıklanmadı

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

18 Haziran 2025 Çarşamba tarihli Sayısal Loto sonuçları, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu olarak öne çıkıyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanması beklenen sonuçlar, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Birçok kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, yapılan çekilişte hangi numaraların kazandığı ve toplamda ne kadar ikramiye dağıtıldığı da merak edilenler arasında bulunuyor.

ÇEKİLİŞ DETAYLARI VE OYUN SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto çekilişi, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 18 numara yer alıyor. Üst bölümden 5 numara ve alt bölümden 1 numara işaretleniyor. Oyun, bir ya da birden fazla kolon ile oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL olarak belirlenmiş. Oyuncular, kendi seçtikleri sayılarla kolon oluşturabileceği gibi, “Rastgele” seçeneği ile sistemin belirleyeceği sayılarla da şanslarını deneyebiliyor. Ayrıca, kupon doldurmak istemeyenler için “SEN SEÇ” seçeneği, rastgele 5+1 numara ile otomatik olarak bir kupon oluşturabiliyor.

KAZANMA ŞANSI VE İKRAMİYELER

Sistem oyunu ile çoklu kombinasyonlar da geliştirmek mümkün. Üst bölümden 5 numaradan fazla ya da alt bölümden 1 numaradan fazla işaretleyerek sistem oyunu oynayabilir ve böylece daha fazla kolon oluşturabilirsiniz. Sayısal Loto, haftada iki gün, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara arasından 5 numara ve 18 numara arasından 1 numara belirleniyor. Oynanan kolon üzerinden çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin edildiğinde ikramiye kazanılıyor. 5+1 bilenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan varsa, ikramiye havuzu eşit olarak bölünüyor. Ancak 18 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmamış durumda.