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18 Haziran 2025 Depremler Oluştu

DEPREM BİLGİLERİ VE GÜNCEL DURUM

18 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izliyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Peki, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü depremler hakkında hangi bilgiler mevcut? Son dakika deprem nerelerde gerçekleşti ve hangi şiddetlere ulaştı? İşte güncel veriler ve detaylar…

BÖLGESİSEL DEPREM ARAŞTIRMALARI

Bölgesel olarak deprem araştırmaları yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 depremi halka sunarak bilgilendirmede bulunuyor. Kandilli Rasathanesi, son depremler hakkında en doğru ve hızlı bilgiyi sağlıyor. AFAD’nın resmi web sitesi de anlık deprem haberlerini halka sunarak güncel bilgileri aktarıyor. AFAD, bu son depremlerle ilgili verileri güncelleyerek kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor.

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