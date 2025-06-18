18 Haziran 2025 Resmi Gazete İlanları

18 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAYIMLANAN RESMİ GAZETE’DEKİ GELİŞMELER

18 Haziran 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ve ilanlar, tüm vatandaşların dikkatini çekiyor. Resmi Gazete, günün önemli gelişmelerini içeren içerikleriyle birlikte PDF formatında indirme seçeneği sunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ KARARLARI

Bu gün yayımlanan önemli kararlar arasında, “1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar” dikkat çekiyor. Ayrıca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ne ait “Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” de günün önemli içeriklerinden biri olarak öne çıkıyor.

KANUN VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik de yayımlanan içerikler arasında yer alıyor. Bu değişiklikler, üniversite düzeyindeki eğitim süreçlerini etkileyen önemli düzenlemeler içeriyor.

DİĞER İLANLAR VE MALİ BİLGİLER

Resmi Gazete’de yer alan ayrıntılardan biri olarak artırma, eksiltme ve ihale ilanları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de günün ilanları içinde yer alıyor.