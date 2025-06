18 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları yayımlandı

YASAMA BÖLÜMÜ

18 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dair önemli bir karar yayımlandı. TBMM Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar, günün dikkat çeken ilanları arasında yer alıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yürütme ve idare bölümünde çeşitli yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. Bunlar arasında, Adalet Bakanlığı’nın Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler öne çıkıyor. Ayrıca, Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında ve Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde değişiklikler yer alıyor. Ayrıca, ithalat sürecine ilişkin birkaç tebligat yayımlandı. Bunlar, İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4 ve No: 2025/5) ile İthalatta Korunma Önlemlerine Dair Tebliğ (No: 2025/5) şeklindedir. Bunun yanı sıra, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesi ile ilgili bir karar alındı.

YARGI BÖLÜMÜ

Yargı bölümünde, Anayasa Mahkemesi’nin 27 Mart 2025 tarihli ve E: 2025/1 (Değişik İşler), K: 2025/1 sayılı kararı yer alıyor. Bu karar, mahkemenin önemli dava süreçleri hakkında güncel gelişmeleri içeriyor.

İLAN BÖLÜMÜ

İlan bölümünde, yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları gibi çeşitli duyurular yer almakta. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de bu bölümde belirtiliyor.