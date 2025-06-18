18 Haziran 2025 Resmi Gazete Yayınlandı

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN GÜNDEM MADDELERİ

18 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de birçok önemli karar ve ilan yer alıyor. Günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görmek için PDF olarak indirme imkanı bulunuyor. Bu belgede, Yasama Bölümü’ndeki kanunlar, Yürütme ve İdare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve diğer güncel ilanlar bulunuyor.

İSRAİL-İRAN İLİŞKİLERİNE DAİR KARAR

Resmi Gazete’de en dikkat çekici maddelerden biri, “1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar” başlığı olan karardır. Bu karar, bölgedeki güç dengelerini ve güvenlik politikalarını etkileyen bir tutumu belirliyor.

ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılıyor. Bu değişiklikler, ilgili üniversitelerin eğitim standartları ve uygulama süreçlerini iyileştiriyor.

DÜZENLİ İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Resmi Gazete, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlarda önemli bilgilere de yer veriyor. Bunun yanında, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin günlük değerleri de belge içerisinde yer alıyor. Bu bilgiler, finansal piyasalarda önemli bir referans noktası oluşturuyor.