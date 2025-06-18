18 Haziran 2025 Şans Topu sonuçları bekleniyor

ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILMAKTADIR

18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Şans Topu çekilişiyle ilgili sonuçların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Çekilişin canlı yayınında gerçekleşip gerçekleşmediği ve sonuçların izlenip izlenemediği merak ediliyor. Özellikle, “18 Haziran Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı?” sorusu sıkça gündeme geliyor.

ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI

Şans Topu, 18 Haziran 2001 tarihinden itibaren Milli Piyango İdaresi tarafından oynatılan bir şans oyunudur. Bu oyun, iki ayrı sayı grubundan belirli sayıda numara seçilmesine dayanıyor. İlk sayı grubu 1 ile 34 arasında, ikinci sayı grubu ise 1 ile 18 arasında bulunmaktadır. Oyuncular, ilk gruptan 5, ikinci gruptan 1 numara seçerek oynuyorlar.

ÇEKİLİŞLERİN YAPILIŞI VE İKRAMİYELER

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr adresinde canlı yayınla izlenebilir. Çekiliş tamamlandığında, o haftanın sonuçları Milli Piyango resmi web sitesinde yayımlanıyor. 5+1 rakamlarını doğru tahmin eden şanslı kişiler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Ardından, 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarda ikramiye almaya hak kazanıyor.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabiliyor. Ancak (4+1) ve (5) bilenler, ya Loto bayilerinden ya da Milli Piyango Şubelerinden ödüllerini talep edebilir. 5+1 bilenler ise yalnızca Milli Piyango genel müdürlüğünden ödüllerini alıyor. Kazanılan ikramiyeler, 1 yıl süreyle talep edilebilir.

Bu bilgiler ışığında, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yapılan Şans Topu sonuçlarının henüz açıklanmadığı bildiriliyor.