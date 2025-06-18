18 Haziran 2025 Sayısal Loto Açıklandı mı?

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

18 Haziran 2025 Çarşamba günü Sayısal Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konu. Milli Piyango Online sistemi üzerinden 18 Haziran 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarının ne zaman duyurulacağı vatandaşlar tarafından bekleniyor. Birçok kişi Sayısal Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranını araştırırken, kazanan numaraların yanı sıra ikramiye miktarları da ilgiyle takip ediliyor. İşte bu doğrultuda, Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz bir sayfa mevcut.

OYNAMA SEÇENEKLERİ

Sayısal Loto çekilişi için bir kolon; üst bölümde 34 numara ve alt bölümde 18 numara ile birlikte oluşturuluyor. Üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçilerek oynanabiliyor. Oyuncular tek bir kolon için 2 TL ödemek zorunda. “Sen Seç” seçeneği ile kolonunu kendi belirlediğin sayılarla oluşturabileceğin gibi, “Rastgele” seçeneği aracılığıyla sistemin belirlediği şanslı sayılarla da oynayabilirsin. Bunun yanı sıra, oyuncuların kendileri kupon doldurmak istemezse, kolonun altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ SEÇENEKLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirerek farklı seçenekler sunar. Üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla seçildiği takdirde sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda birden fazla kolon oluşturuluyor ve üst bölümde en fazla 10, alt bölümde ise 18 numara işaretlenebiliyor. Çoklu Çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım gerçekleşebiliyor. Eğer oynanan kolon iptal edilmek istenirse, doldurulan kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek iptal işlemi yapılabiliyor.

İKRAMİYE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto haftada iki gün, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara arasından 5 ve 18 numara arasından 1 numara belirleniyor. Oynadığın kolonun doğru tahmin edilen numara sayısına göre; 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 durumlarına göre ikramiye kazanma şansı var. Özellikle 5+1 bilenler, Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu buradaki kazananlar arasında eşit bir şekilde paylaştırılacak. Şu an için 18 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.