18 Haziran 2025’te Arnavutköy Elektrik Kesintisi

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

18 Haziran 2025 Çarşamba günü Arnavutköy’de gerçekleşecek elektrik kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Elektrik dağıtım şirketlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek kesintilere dair bilgiler oldukça merak ediliyor. “Arnavutköy’de elektrik ne zaman gelecek?” ve “Hangi mahalleler kesintiden etkilenecek?” soruları gündemde öne çıkıyor. İşte, Arnavutköy’deki elektrik kesintisiyle ilgili tüm merak edilenler.

KESİNTİ HAKKINDA DETAYLAR

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamada, 18 Haziran 2025 tarihinde Arnavutköy’de planlı elektrik kesintisi uygulanacağı bildiriliyor. Bu kesinti, bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi’nde sabah saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Duyuruda, kesintinin “İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınarak gerçekleştirileceği” ifade ediliyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Söz konusu çalışma, mahallenin bazı sokak ve çevresinde elektrik erişimini geçici olarak durduracak. Vatandaşların bu süreçte sıkıntı yaşamamaları için gerekli tedbirleri almaları isteniyor. Kesintiyle ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden güncel bilgilere ulaşabilecek.