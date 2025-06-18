18 Haziran 2025’te Deprem Olmadı

DEPREMLERİN GÜNDEMİ

18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli izleyerek halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

İSTANBUL’DA DEPREM DURUMU

Gün içerisinde İstanbul’da bir deprem olup olmadığı merak ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel deprem verilerini halka sunarak, “İstanbul’da deprem oldu mu?” sorusuna yanıt veriyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin aktardığı bilgilere göre, bugün İstanbul’da herhangi bir sarsıntı gerçekleşmedi.

ANLIK GÜNCELLEMELER

Resmi web sitesinden anlık olarak depremleri duyuran AFAD, halkın bilgilendirilmesini sağlıyor. Güncel veriler ve detaylı bilgi için AFAD’ın verilerine ulaşmak mümkün. Vatandaşlar, son durum hakkında güncel bilgiler edinerek güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyor.