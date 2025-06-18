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18 Haziran 2025’te Depremler Meydana Geldi

SON DEPREMLER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak gözlemleyerek kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor.

DEPRESYONLARIN ŞİDDETİ VE LOKASYONU

Peki, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleşen depremlerin şiddeti ne kadardı ve nerelerde oldu? Anlık deprem bilgisi arayanlar için, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak kaydedilen 500 deprem konusunda halkı bilgilendiriyor. Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitesi üzerinden duyurduğu son depremler bilgisi, vatandaşların bilgi alımını kolaylaştırıyor. AFAD, sürekli olarak güncel verileri sunarak toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

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