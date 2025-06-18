18 Haziran’da Önemli Olaylar Yaşandı

18 HAZİRAN TARİHİNİN ÖNEMİ

18 Haziran tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de birçok önemli olayın yaşandığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Bu günde, siyasi gelişmelerden kültürel değişimlere, bilimsel buluşlardan tarihi olaylara kadar pek çok önemli an yaşandı. Peki, bu özel tarihte ne gibi önemli olaylar gerçekleşti? İşte, 18 Haziran ile ilgili tüm öne çıkan detaylar…

OTİZM GURUR GÜNÜ

18 Haziran, sadece otizm farkındalığını artırmakla kalmaz, aynı zamanda kabul ve aidiyet temalarını da ön plana çıkarıyor. Bu günde, otizmli bireylerin karşılaştığı zorluklardan çok, onların potansiyeli, yaratıcılığı ve farklı bakış açıları ön plana çıkıyor. Dolayısıyla, 18 Haziran, otizmli bireylerin kendi kimlikleriyle gurur duymasını ve toplumda eşit haklara sahip olmalarını destekleyen bir gün.

TARİHTE BUNLAR YAŞANDI

1815 yılında Napolyon Bonapart, Waterloo Savaşı’nda İngiliz ve Prusya ordularına yenildi. Bu yenilgi, Fransa ile Avrupa devletleri arasında yaşanan 23 yıllık savaşı sona erdirdi. Napolyon, 22 Haziran’da ikinci kez tahttan çekildi.

1847’de Macar besteci Franz Liszt, Padişah Abdülmecid’e sarayda bir konser verdi. 1873 yılında kadın hakları savunucusu Susan B. Anthony, 1872 ABD Başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya çalıştığı için 100 dolar para cezası aldı.

İlerleyen yıllarda 1881’de Üç İmparator Birliği yenilendi. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli Millî Teşkilatı’nın birleşmesi hakkında genelge yayımladı.

BAŞLICA OLAYLAR

1922’de Ziya Gökalp, Diyarbakır’da “Küçük Mecmua”yı çıkarmaya başladı. 1928’de havacı Amelia Earhart, bir uçak ile Atlantik Okyanusu’nu geçen ilk kadın unvanını elde etti. 1940’ta II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği Baltık ülkelerini işgal etmeye başladı.

1948’de BM İnsan Hakları Komisyonu, uluslararası insan hakları bildirgesini hazırladı. 1953’te Mısır’da 74 yıllık İngiliz egemenliği sona ererek Cumhuriyet ilan edildi. 1979’da Sovyetler Birliği ve ABD, stratejik silahların sınırlandırılması konulu SALT II anlaşmasını imzaladı.

EN GÜNCEL OLAYLAR

1988’de Başbakan Turgut Özal, ANAP Büyük Kongresi’nde yaralandı. 1992 yılında Hırvat Savunma Konseyi Birlikleri, Mostar’ı işgal etmeye başladı. 2022’de Hindistan ve Bangladeş’te yaşanan muson fırtınaları sonucunda 207 kişi hayatını kaybetti.

En son olarak 2023 tarihinde OceanGate şirketine ait bir denizaltı, Titanic’in enkazını incelerken Atlas Okyanusu’nda kayboldu ve 22 Haziran’da ABD Sahil Güvenliği, denizaltının enkazına ulaştı; 5 kişi hayatını kaybetti.