18 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETEDE YER ALAN KARARLAR

18 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete, önemli kararların yanı sıra ilanları da içermektedir. Bugünkü yayınlanan belgeleri görüntülemek isteyenler için PDF indirme seçeneği mevcuttur. Gazetede, yasama bölümüne dair kanunlar, yürütme ve idareyle ilgili gelişmeler, yargı bölümündeki kanunlar ile çeşitli ilanlar bulunmaktadır. 18 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar şunlardır:

KAMU GÖZETİMİ KURUMU KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait boş kadrolarda değişiklik yapılmasına dair karar (Karar: 2025/91) ile ilgili bilgiler yayınlandı.

KARAYOLU DİŞİ MAKİNELER TEBLİĞİ

Karayolu dışı mobil makinelerle ilgili içten yanmalı motorlardan kaynaklanan gaz halindeki kirleticilerin izlenmesine dair tebliğ (2017/655/AB) üzerindeki değişiklikler (SGM: 2025/2) duyuruldu.

Tıbbi sülük yıllık ihracat kotasının tahsisi ve CITES belgesi düzenlenmesine yönelik tebliğ (Tebliğ No: 2021/50) üzerindeki değişiklik (No: 2025/1) de yayınlandı.

YILAN BALIĞI İHRACAT KOTASI TEBLİĞİ

Yılan balığı (Anguilla Anguilla) ihracat kotasının kullandırılması ve CITES belgesinin düzenlenmesine ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2021/9) değişikliklerle (No: 2025/2) güncellendi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 13/03/2025 tarihli 13364-1, 13364-2 ve 13364-3 sayılı kararlarını kamuoyuna duyurdu.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesi, 25/12/2024 tarihli E: 2024/83, K: 2024/227 sayılı kararını açıkladı.

İLANLAR VE DÖVİZ KURLARI

Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar güncel olarak yayınlandı. Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de metinde yer aldı.