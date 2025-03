18 Mart 2025 Resmi Gazete Özeti

GÜNÜN YAYINLARI VE KARARLAR

18 Mart 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan Resmi Gazete’de dikkat çeken bazı kararlar ve ilanlar yer alıyor. Bu günün kararlarını detaylı bir şekilde incelemek isteyenler için PDF indirme seçeneği de mevcut. Yasama, yürütme ve yargı alanında önemli gelişmelerle birlikte günün ilanları da Resmi Gazete’de bulunuyor.

KARAR VE TEBLİĞLER

Resmi Gazete’de yer alan önemli kararlar arasında; “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2025/91)” dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, “Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ (2017/655/AB) (SGM: 2021/25)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (SGM: 2025/2)” ile “Tıbbi Sülük Yıllık İhracat Kotasının Tahsisi ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/50)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/1)” da yayımlandı. Ayrıca, “Yılan Balığı (Anguilla Anguilla) İhracat Kotasının Kullandırılması ve CITES Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2021/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025/2)” de dikkat çeken diğer bir belge oldu.

ENERJİ PİYASASI VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/03/2025 tarihli 13364-1, 13364-2 ve 13364-3 sayılı kararları da bu günün önemli gelişmeleri arasında yer aldı. Aynı zamanda, “Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/83, K: 2024/227 Sayılı Kararı” da Resmi Gazete’de yayımlandı.

YARGI VE İLANLAR

Günün ilanları arasında yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yayınlandı. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yine bu günki gazete bülteninde yer buldu.