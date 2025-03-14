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18 Mart 2025 Resmi Tatil Mi?

ÖĞRENCİLER VE VELİLERİN MERAKI

Öğrenciler, veliler ve çalışanlar, 18 Mart 2025 tarihinde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Bu özel günün resmi tatil olarak geçip geçmeyeceği ve kamu ile özel sektör çalışanlarının izinli olup olmayacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 18 Mart 2025 okullar tatil mi? 18 Mart resmi tatil mi? İşte detaylar…

ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye’nin en özel milli günlerinden biri olarak her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, kamu çalışanlarının resmi tatil olup olmadığını sorguladığı 18 Mart, resmi tatil olarak kabul edilmediği için genel olarak okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenlerine devam ediyor. Ancak, Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2025 Salı günü Çanakkale’deki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilecek. Diğer illerdeyse eğitim ve iş hayatı normal seyrinde devam edecek.

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