18 Mart 2025 Salı TV Dizileri

Salı akşamı hangi diziler izlenebilecek? 18 Mart 2025 Salı günü, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda hangi dizilerin yayınlanacağı gün yüzüne çıktı. Merak edenler için işte Salı akşamı televizyonda gösterilecek diziler ve yayın akışına dair detaylar.

TRT 1’DEN HANGİ DİZİLER YAYINDA?

TRT 1 kanalında “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi izleyiciyle buluşacak.

ATV VE KANAL D’DE DURUM NE?

ATV kanalı “Bir Gece Masalı”nı yayımlarken, Kanal D’de bu akşam herhangi bir dizi yer almıyor.

SHOW TV VE NOW TV’DE WHAT?

Show TV’de “Bahar” dizisi gösterilmekte, NOW TV’de ise dizi yayını bulunmuyor.

STAR TV’DE HANGİ YAPIM VAR?

Star TV’de akşam saatlerinde “Kral Kaybederse” dizisi izleyicilerin karşısına çıkacak. Ek olarak, 14.35’te “Vefa Sultan”, 16.15’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, 18.00’da “Ramazan Sevinci”, 19.35’te “Ana Haber” ve 20.00’de “İddiaların Aksine” gibi programlar yer almakta.

Gece geç saatlerde ise, 20.05’te yeniden “Mehmed: Fetihler Sultanı”, ardından 00.15’te “Vefa Sultan” ve 01.25’te “Bir Dönüm Noktası: 18 Mart 1915” dizileri yayınlanacak. 01.50’de “Gönül Dağı”, 02.35’te “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması” ve 04.10’da “Sahur Bereketi” ile gece sona erecek.