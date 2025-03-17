18 Mart Çanakkale Zaferi Resmi Tatil Mi?

HER YIL ANILAN ÖZEL GÜN

18 Mart tarihinde gerçekleşen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye genelinde her yıl hatırlanıyor. 2025 yılı için de hazırlıklar devam ediyor. Öğrencilerin “18 Mart resmi tatil mi?” sorusu merak konusu olurken, bu tarihin resmi tatil kapsamında olmadığı öğrenildi. 18 Mart Salı günü okulların açık olup olmayacağına ilişkin bilgiler de aynı yönde. Resmi tatil statüsünde olmadığından, kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal şekilde işliyor. Ancak bazı illerde valilik veya kaymakamlık kararlarıyla etkinliklere bağlı olarak yarım gün tatil uygulamaları yapılabiliyor.

ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

17 Mart tarihinde saat 17:30’da Çanakkale Belediyesi Troia Sergi Salonu’nda “Çanakkale” temalı fotoğraf sergisi düzenlenecek. Aynı gün 14:30’da Çanakkale Zaferi Anma Programı ve bir resim sergisi gerçekleştirilecek. Ayrıca Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Yüzyılım Cumhuriyet” belgeselinin gösterimi saat 17:00’de yapılacak. Bununla birlikte, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 101. yıl dönümünü kutlama etkinlikleri gün boyunca sürecek.

ANMA ETKİNLİKLERİ HAZIRLIKLARI

Çanakkale Zaferi’nin anıldığı bu özel gün, çelenk sunma ve şehitler abidesi töreni ile başlayacak. Ardından etkinlikler, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri ile devam edecek. 18 Mart 1915 tarihinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun Cevat Paşa’nın komutanlığındaki zaferin yıl dönümünde, başta Çanakkale olmak üzere ülke genelinde resmi makamlar tarafından çeşitli programlarla kutlamalar yapılmakta ve şehit olan Türk askerleri anılmakta.