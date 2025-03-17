18 Mart Okullar Tatil Edildi Mi?

18 MART TATİLİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Öğrenciler ve veliler, 18 Mart’ta okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Bu tarih, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli anma programlarıyla geçiyor. Bu nedenle, “18 Mart okullar tatil mi?” sorusunun yanı sıra okullardaki etkinliklerin neler olacağı da dikkat çekiyor. Peki, 18 Mart okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi yoksa yarım gün mü? Çanakkale’de okullar tatil mi?

ÇANAKKALE VALİLİĞİ’NİN AÇIKLAMASI

Çanakkale Valiliği’nin aldığı karara göre, 18 Mart 2025 tarihinde il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilecek. Böylece, bu özel günde öğrenciler okula gitmeyecek ve anma etkinliklerine katılma fırsatı bulacaklar. Ayrıca, diğer tatil günleri de şöyle sıralanıyor:

– Yılbaşı: 1 Ocak Çarşamba

– Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Çarşamba

– Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Perşembe

– Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazartesi

– Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cumartesi

– Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim Salı (Yarım Gün)

– 29 Ekim Çarşamba (Tam Gün)