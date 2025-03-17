Haberler

18 Mart Okullar Tatil Olacak Mı?

Öğrenciler ve veliler, 18 Mart tarihinde okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 18 Mart’ta okullarda çeşitli anma programları yapılacak. Bu durum, “18 Mart okullar tatil mi?” sorusu dışında, okullarda gerçekleşecek etkinliklere dair merakları da artırıyor. Peki, 18 Mart’ta okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?

VALİLİKTEN DUYURU

Çanakkale Valiliği, 18 Mart’ta il genelindeki okulların tatil olacağını açıkladı. Ancak diğer illerde eğitim ve öğretim faaliyetleri, planlandığı şekilde devam edecek. Resmi tatil takvimine bakıldığında, 18 Mart günü resmi tatil statüsünde değerlendirilmiyor. Dolayısıyla, kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal çalışma düzenine devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Konya’da Otomobil Ağaca Çarptı, Sürücü Öldü

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, genç sürücüyü aracıyla çıkarırken müdahale yetersiz kaldı.
Haberler

Avukat Tayuzak Köyde Yeni Hayat Kurdu

47 yaşındaki avukat Tamer Tayuzak, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terk edilmiş bir köyde doğayla iç içe yaşama kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.