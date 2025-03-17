18 Mart Okullar Tatil Olacak Mı?

Öğrenciler ve veliler, 18 Mart tarihinde okulların tatil olup olmayacağını sorguluyor. Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 18 Mart’ta okullarda çeşitli anma programları yapılacak. Bu durum, “18 Mart okullar tatil mi?” sorusu dışında, okullarda gerçekleşecek etkinliklere dair merakları da artırıyor. Peki, 18 Mart’ta okullar tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi, yarım gün mü?

VALİLİKTEN DUYURU

Çanakkale Valiliği, 18 Mart’ta il genelindeki okulların tatil olacağını açıkladı. Ancak diğer illerde eğitim ve öğretim faaliyetleri, planlandığı şekilde devam edecek. Resmi tatil takvimine bakıldığında, 18 Mart günü resmi tatil statüsünde değerlendirilmiyor. Dolayısıyla, kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal çalışma düzenine devam ediyor.