18 Mart Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

Milli Piyango Online 18 Mart Salı tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması, birçok kişi tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Süper Loto çekilişinin ne zaman yapılacağı ve kimlerin kazandığı, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Süper Loto’da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 18 Mart 2025 Süper Loto sonuçlarını canlı takip etmek için detaylar.

SÜPER LOTO OYUNUNUN İŞLEYİŞİ

Süper Loto, oyuncuların 1 ile 60 arasından seçtiği 6 sayı üzerinden oynanan bir şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturuyor. Bir kolonun ücreti 3 TL olarak belirleniyor. Oyuncular, “SEN SEÇ” seçeneğini işaretleyerek terminal tarafından rastgele 6 sayı seçilmesini sağlayabiliyor. Ayrıca, sistem oyunu oluşturmak için 6’dan fazla sayı işaretlenebiliyor.

ORTAK BİLET SATIN ALMA

Ortak bilet, bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleri ile satın alınması şeklinde tanımlanıyor. Ortak biletler satın alma işlemi gerçekleştiği anda tüm üye hesaplarına yansıyor.

SÜPER LOTO’YA NEREDEN KATILIM SAĞLANIR

Süper Loto’ya katılmak için çeşitli yollar mevcut. Oyuncular, www.millipiyangoonline.com web sitesi, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktaları aracılığıyla bilet alabiliyor. Ancak, 18 Mart Salı Süper Loto sonuçları henüz açıklanmamış durumda.