18 Mart’ta Etkinliklerle Şehitler Anıldı

ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü vesilesiyle Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Tören sonrasında etkinlikler, ilçedeki çok amaçlı toplantı salonunda devam etti. Burada, Şehit Yılmaz Tankül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda şehitlere ilişkin bir video gösterimi yapıldı. Ardından ise ‘Fıtrat Değişir Sanma’ isimli tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlik, çeşitli okullardan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile noktalandı.