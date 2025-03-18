18 Mart TV’de Ne Yayınlanacak?

18 MART TV YAYIN AKIŞI HAKKINDA BİLGİLER

“18 Mart TV yayın akışı” ve “Bu akşam televizyonda hangi diziler ve programlar yayınlanacak?” soruları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ulusal kanalların sunmuş olduğu yayın akışları, izleyicilere çeşitli içerikler sağlıyor. Peki, Bugün TV’de neler var? Televizyondaki program ve diziler hakkında detaylar şöyle…

BUGÜN TV’DE YAYINLANACAK PROGRAMLAR

01:00 Başka Bir Gün

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:15 Piyasa

DİĞER KANALLARDA YER ALAN PROGRAMLAR

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

22:45 Godzilla

PROGRAM VE DİZİLERİN DEVAMI

00:15 Hudutsuz Sevda

03:00 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:45 Bay Yanlış

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Son Akşam Yemeği

FARKLI PROGRAM SEÇENEKLERİ

22:45 Kızıl Goncalar

00:15 Bahar

02:30 Deha

04:45 Kızılcık Şerbeti

08:00 Ebru – Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:30 Dizi

GECE PROGRAMLARI

02:00 Sefirin Kızı

04:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:50 Kiralık Aşk

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlarsak

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

EKSTRA PROGRAMLAR

06:45 Vuslat

10:10 Ömür Akkor İle Bir…

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Bir Dönüm Noktası: 18…

13:40 Seksenler

14:25 Ömür Akkor İle Bir…

14:45 Vefa Sultan

16:15 Kur’an-ı Kerim’i Güzel…

18:00 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:00 İddiaların Aksine

SURVİVOR İLE İLGİLİ PROGRAMLAR

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 Survivor 2025

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025