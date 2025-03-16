18 Mart Yürüyüşü AKUT Tarafından Düzenlendi

18 MART YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 12’inci kez “18 Mart Yürüyüşü” düzenliyor. Türkiye’nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü olan AKUT, bu anlamlı etkinlikte 13 farklı ekibinden toplam 350 gönüllü ile birlikte öğrenci topluluklarının da katılımını sağlıyor.

YÜRÜYÜŞ ALÇITEPE KÖYÜ’NDEN BAŞLADI

Yürüyüş, Alçıtepe Köyü’nden başlayarak Şehitler Abidesi’nde sona eriyor. Etkinlik sırasında, yürüyüşün ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuluyor. Anma etkinliğinde AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk ve AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi’ne çelenk bırakıyor.

ETKİNLİK FOTOĞRAF ÇEKİMİYLE SON BULDU

Yürüyüş ve anma etkinliği, ardından fotoğraf çekimiyle son buluyor. Böylece, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nde milli duygular tekrar canlanıyor. Bu tür organizasyonlar, toplumsal hafızayı güçlendirme açısından önemli bir değeri taşıyor.