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18 Mart Zaferi’nin 110. Yıl Dönümü

ÖNEMLİ BİR TARİH

Her yıl 18 Mart’ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemli dönüm noktalarından biri olan bu zafer, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında geçen tarihi bir savaşın sonucudur. Bu gün yalnızca askeri bir başarı olarak değil, aynı zamanda vatan sevgisi ve fedakârlığın önemli bir sembolü olarak anılıyor.

ZAFERİN ANLAMINI KEŞFETME

18 Mart 1915’te yaşanan bu olay, Türk milletinin düşman karşısında gösterdiği onurlu direnişi simgeliyor. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını kazanma yolundaki kararlılığını pekiştiriyor. 18 Mart Zaferi’nin yıldönümü, 2025 yılında kutlanacak. Bu, her Türk vatandaşının kalbinde taşıdığı özlem ve saygıyı ortaya koyan bir tarihtir.

Bu önemli gün, geçmişi anmakla kalmayıp gelecek nesillere de vatan sevgisinin ve birlik olmanın önemini hatırlatıyor. 18 Mart, sadece bir zaferin anılması değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığı için ödediği bedellerin de hatırlanması gereken bir gün.

ÖNEMLİ

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Çanakkale Destanı’nı Anlatan Kitap Yayımlandı

Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel olarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı "110. Yılında Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" adlı bir kitap yayımladı.
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Şehit Hüseyin İpek’in Eşine Duygu Dolu Mesajı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşunda çarpışan iki askeri helikopterden biri düştü. Kazada şehit olan Astsubay Hüseyin İpek'in eşine gönderdiği mesaj duygusal anlar yaşattı.

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