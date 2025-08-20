18 Şüpheli Eş Zamanlı Operasyonla Yakalandı

ESKİŞEHİR İL JANDARMA EKİPLERİ DOLANDIRICILIK OPERASYONU DÜZENLEDİ

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ilanlarla 30 ilden 100’den fazla mağduru yaklaşık 10 milyon TL dolandıran 18 şüpheliyi, 5 ilde eş zamanlı bir operasyonla yakaladı. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada sahte ilanlar vererek ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçu işleyen bu şüpheliler tespit edildi.

HAREKETE GEÇİLDİ

Ekipler, şüphelilerin sosyal medya aracılığıyla tarım aletleri satın almak isteyen 30 ilden 100’den fazla kişiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırdığını ve bu gelirleri kripto para hesaplarına aktardıklarını belirledi. Bu bulgular üzerine Eskişehir merkezli olarak 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılıktan elde edildiği düşünülen 3 otomobile satılamaz şerhi konuldu. Ayrıca operasyon sırasında 90 adet sentetik ecza hapı, 72 bin TL nakit para, 22 adet cep telefonu ve 31 adet yasa dışı olarak açılan SIM kart ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 8 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı ve 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.