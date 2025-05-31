18 Şüpheli Tutuklandı, Operasyon Gerçekleşti

Bursa merkezli yapılan büyük dolandırıcılık operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, “bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yapmak” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 27 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda toplamda 38 kişi gözaltına alındı.

HUKUKİ İŞLEM VE SERBEST BIRAKILMA

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bu kişilerden 20’si hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18’inin tutuklanmasına karar verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DETAYLARI

Bursa’nın yanı sıra Adana, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahıslara ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca, şüphelenilen kişi ve şirketlerin birçok banka hesabı ile 2 araç da operasyon kapsamında müsadere edildi.