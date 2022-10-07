18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 18 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Açıklamada, “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” ifadeleri kullanıldı” denildi.
Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.