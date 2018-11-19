18 teröristi ‘eşek arısı’ öldürdü

103 askerimizi hain saldırıları ile şehit eden teröristler’e ‘eşek arısı’ aslı dronelarla operasyon düzenlendi.

11 Ekim’de Hançer-2 operasyonunda Gabar’da öldürülen teröristlerin üzerinden telsiz kayıtları çıktı. Bu kayıtlarla yerleri belirlenen diğer gruplara 2-3 Kasım’da ‘eşek arısı’ adlı dronelar da kullanılarak baskın yapıldı. 18 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Cudi Dağı’nda 2 hafta önce, aralarında 3 üst düzey örgüt yöneticisinin de bulunduğu, 18 teröristin öldürüldüğü nefes kesen operasyonun detayları ortaya çıktı. Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, 11 Ekim’de Gabar Dağı Güneyce köyü kırsalında yürüttüğü “Hançer-2” operasyonu sırasında, PKK’nın sözde Çırav Takım Sorumlusu “Rezan Goyi” kod adlı Serbest Paksoy ile “Mahir Malatya” kod adlı Selçuk Köse’yi etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerin üzerlerinden ve sırt çantalarından elde edilen yazılı ve dijital materyaller incelemeye alındı. Örgütün sözde Botan sahası genel sorumlusu olan Masiro Gever Kod adlı Bedirhan Abo’nun, sözde eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına ve yeni Cudi cephe sorumlusu Fırat Çeli kod adlı Selim Demiroğlu’nun bölgede oldukları belirlendi. Teröristlerin, Kandil’deki Murat Karayılan’a telsizlerinden, “Hem havadan hem karadan sıkıştık. Kandil’e sızmanın yolunu arıyoruz” diye gönderdiği şifreli mesaj çözüldü.

3’Ü LİDER KADRODAN…

28 Ekim’de Cudi Dağı’nda bir grup teröristin Safine tepesinde fotoğraf çektirip röportaj verdikleri belirlendi. İstihbarat birimleri, bu kişilerden birinin Cudi Cephe sorumlusu Selim Demiroğlu, birinin de sözde Botan saha sorumlusu Haki Gabar kod adlı İskân Akyüz olduğunu tespit etti. Fotoğraflarda teröristlerin 2015’te yine bu bölgede öldürülen teröristler için temsili mezarlıklar yaptırdıkları alanda dolaştıkları belirledi. Bölgenin uydu koordinatları çıkartılarak ‘eşek arısı’ adıyla bilinen yeni nesil drone uçuruldu. Safine tepesinden başlayarak koordinatları belirlenen Silopi yakasındaki Kösreli, Anılmış, Görümlü, Çalışkan, Herbul, Ballıkaya, Dedeler, Derebaşı, Cizre yakasındaki Çağlayan ve Hisar köylerinin bulunduğu bölgeyi çembere alındı. 2 Kasım’da bir yeraltı sığınağına düzenlenen operasyonda, 4 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam saatlerinde 5 terörist daha aynı bölgeye 150 metre uzaklıktaki başka bir sığınakta öldürüldü. 3 Kasım sabahı başka bir grupla girilen çatışmada Cudi cephe sorumlusu Selim Demiroğlu ile birlikte 8 terörist öldürüldü, 1 terörist sağ yakalandı. 12 Ekim’de başlayan ve 504 saat süren operasyon sonunda, şimdiye kadar 67 olayda, aralarında sivillerinde bulunduğu 103 şehidin katili olan ve toplam 5 milyon 600 bin liralık ödül ile kırmızı-mavi ve turuncu listede aranan örgüt Bedirhan Abo, Müslim Fırtna ve Selim Demiroğlu ile birlikte 18 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren mavi bereliler zafer kutlaması yaptı.

RADARA TAKILMIYOR

Dünyanın sayılı ordularının kullandığı ‘eşek arısı’ ismiyle anılan drone TSK’nın son dönem terör operasyonlarında teröristlerin kabusu haline geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın nefes kesen tatbikatlarından görüntülerin yer aldığı klipte de görüntüleri yer alan ‘eşek arısı’nın boyu 10 santimetre, ağırlığı 18 gram. Termal ve gece görüş kameraları da olmak üzere 3 kamerası olan drone 1.6 km menzilli ve 25 dakika havada kalabiliyor. Radara takılmayan drone çalışırken ses de çıkarmıyor.

SABAH