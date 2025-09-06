Haberler

18 Yaşındaki E.Ç. Cezaevine Gönderildi

HAPİS CEZASI ALAN GENCİN ANNESİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Aydın’da 47 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki E.Ç., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan E.Ç.’nin cezaevine gönderilişi sırasında yaşanan anlar dikkat çekti.

ANNELERİN DUYGUSAL VEDA

Oğlunu cezaevine uğurlayan annesi, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle” şeklindeki ifadeleriyle gözler önüne serdi. Ancak bu sözler, pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.