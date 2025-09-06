18 Yaşındaki E.Ç. Cezaevine Gönderildi

HAPİS CEZASI ALAN GENCİN ANNESİNDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

Aydın’da 47 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan 18 yaşındaki E.Ç., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan E.Ç.’nin cezaevine gönderilişi sırasında yaşanan anlar dikkat çekti.

ANNELERİN DUYGUSAL VEDA

Oğlunu cezaevine uğurlayan annesi, “Doğruca ağabeylerinin yanına. Kendine iyi bak. Ağabeylerine selam söyle” şeklindeki ifadeleriyle gözler önüne serdi. Ancak bu sözler, pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.