18 Yaşındaki Genç Silahlı Saldırıda Öldü

OLAYIN BAŞLANGICI

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, Berke Yüce ve arkadaşları otomobil ile gezmekteyken husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından iki grup arasında bir tartışma başladı.

SALDIRGANLARIN TAKİBİ

Tartışma büyüyünce şüpheliler, Yüce ve arkadaşına silah göstermeye başladı. Yüce ve arkadaşları, tartışmanın ardından otomobille olay yerinden ayrıldığında, saldırganlar tarafından peşlerine düşüldü.

Ateş Açılması

Bir süre sonra, saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Bu saldırı sonucunda kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hemen hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Yüce, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve ardından Kartal Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreni ile toprağa verildi.