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18 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde

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İLAÇLARIN GERİ ÖDEME LİSTESİNE DAHİL EDİLMESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen 18 ilacı duyurdu. Işıkhan, yaptığı paylaşımda, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 11’i yerli üretim olmak üzere 18 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ettik.” dedi.

SİVİL TOPLUMUN YARARLANMASI HEDEFLENİYOR

Bakan Işıkhan, yeni ilacların hastalara şifa vermesini umduğunu belirtti ve “İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.” şeklinde ifade etti. Bu düzenleme ile sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir hale gelmesi amaçlanıyor.

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