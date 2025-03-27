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18 Yıl Ceza Alan Şahıs Yakalandı

18 YIL HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Balıkesir’de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Ç.Ö. (33) isimli şahıs, “Kadına karşı basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası almıştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ç.Ö., Küçükköy Mahallesi’nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanıyor. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir’de yapılan bu operasyon, jandarma ekiplerinin suç ve suçlu takibi konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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