1864 Kişi Tahliye Edildi.

MERSİN’DE ORMAN YANGINLARI VE TEDBİRLER

Mersin Valisi Atilla Toros, 3 farklı noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin Silifke ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Vali Toros, yetkililerden bilgi alarak şu açıklamayı yaptı: “11 hava, 373 kara aracı ve 1016 personel ile sahadayız. Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere, Çamlıca mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplamda 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız için pansiyonları hazırladık. Yangında şu ana kadar dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşa tıbbi müdahalede bulunuldu. Taburcu edildi. Şu an 53 hane yangından zarar gördü.”

ANAMUR’DA YANGIN GÜNDEMDE

Vali Toros, ayrıca Anamur ilçesinde de orman yangını çıktığını belirtti. Korucuk Mahallesi’nde yeni bir yangın olduğunun altını çizen Vali Toros, “18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz havada müdahale ediyor. 2 helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı” şeklinde bilgi verdi. Yangınlarla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kumbağ Mahallesi’nde Boğulma Tehlikesi Yaşandı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yasak olmasına karşın denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi; kurtarma çalışmaları sırasında diğer 2 kişi de sıkıntı yaşadı.
Taksi Ters Döndü, 1 Yaralı

Malatya-Kayseri yolunda kontrolden çıkan bir ticari taksi devrildi; kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye götürüldü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

