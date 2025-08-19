19 Ağustos TV Yayın Akışı Listesi

TELEVİZYON YAYIN AKIŞI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

19 Ağustos’ta televizyon yayın akışı, Kanal D, ATV, Show TV, TV8, NOW ve TRT1 gibi popüler kanalların içerikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Her kanal, kendi özgün programlarıyla izleyicilerine çeşitli seçenekler sunuyor. Gün boyunca yayınlanan sabah programları, magazin içerikleri ve akşam saatlerinde izleyicilere ulaşan diziler, seyircilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, bu gün televizyonda neler var? İşte bu kanalların yayın akışı detayları.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 09:30 Yaprak Dökümü, 12:00 Kanal D Haber Gün Arası, 13:00 Uzak Şehir, 16:00 Aşk-ı Memnu, 18:30 Kanal D Ana Haber, 20:00 Deli Deli Küpeli, 22:15 Deli Deli Küpeli, 00:15 Kuralsız Sokaklar.

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler, 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 12:30 Gelin Evi, 15:00 Kızılcık Şerbeti, 18:25 Show Ana Haber, 20:00 Güldür Güldür Show, 23:45 Yıldızlar Da Kayar, 01:45 Kızılcık Şerbeti, 04:00 Yıldızlar Da Kayar.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri, 10:00 Aile Saadeti, 13:00 ATV Gün Ortası, 14:00 Sen Anlat Karadeniz, 17:00 Oflu Hoca Trakya’da / Yerli Sinema, 19:00 ATV Ana Haber, 20:00 Güven Bana, 23:20 Aile Saadeti.

TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat, 10.00 Yasak Elma, 12.45 Sen Çal Kapımı, 15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası, 16.30 Recep İvedik 6, 19.00 NOW Ana Haber, 20.00 Yetenek Sizsiniz, 00.15 İlk Buluşma.

NOW YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı, 06.00 Ege’nin Hamsisi, 08.20 Kod Adı Kırlangıç, 09.45 Kendi Düşen Ağlamaz, 13.00 Seksenler, 14.15 Teşkilat, 17.45 Kim Gitsin? 19.00 Ana Haber, 19.55 İddiaların Aksine, 20.00 Yabancı Sinema “Uçuş Planı”, 22.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Karşılaşması “Rangers-Club Brugge”, 00.00 Yabancı Sinema “Uçuş Planı”.

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin, 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer, 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen, 17:15 Kiralık Aşk, 19:00 Star Haber, 20:00 Bücür, 22:15 Bücür, 00:15 Kral Kaybederse, 02:00 Baba Ocağı, 04:00 Dürüye’nin Güğümleri.