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19 Bin 800 Mahkum Bugün Tahliye Olacak

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10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına ilişkin 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. Yeni düzenleme ile birlikte birçok hükümlü için ceza indirimi ve tahliye fırsatı doğdu. Yasanın en önemli maddelerinden biri, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza almış olan kişilere de şartlı salıverme imkânı sunulması oldu.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

Adalet kaynaklarından alınan bilgilere göre, düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi fayda sağlayacak. NTV’nin bildirdiğine göre, bu kişilerin bugün itibarıyla cezaevlerinden serbest kalmaları bekleniyor. Yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı’nın onayıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı, gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine yollayacak. Bu adımlarla tahliye süreci resmi olarak başlamış olacak.

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TBMM, yeni yargı paketiyle binlerce mahkûma şartlı salıverme imkânı sunarak, 19 bin 800 kişinin cezaevinden tahliye edilmesini sağladı. Tahliyelerin bugün başlaması bekleniyor.

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