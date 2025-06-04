19-bin-800-mahkum-tahliye-olacak

CEZA İNDİRİMİ VE TAHLİYELER

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapmayı hedefleyen 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda onaylandı. Yeni düzenleme ile beraber, binlerce mahkum için ceza indirimine ve tahliye fırsatına kapı aralandı. Yasanın en önemli unsurlarından biri, birden fazla suç nedeniyle mükerrer ceza alan kişilere şartlı salıverme imkânı sağlanması oldu.

Tahliyeler BUGÜN BAŞLIYOR

Edinilen bilgilere göre, yapılan düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi faydalanacak. Medya kaynaklarının da belirttiği gibi, bu kişilerin bugünden itibaren cezaevlerinden tahliye edilmeleri bekleniyor. Yasa değişikliğinin bugün Cumhurbaşkanı’nın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı gerekli uygulama yönetmeliğini hemen cezaevlerine iletecek ve böylece tahliye süreci resmen başlamış olacak.