19 Bin Mahkum Bugün Tahliye Olacak

YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye imkânı sağlandı. Bu yasada en dikkat çekici nokta, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza alan kişiler için de şartlı salıverme fırsatının sunulması oldu.

TAHİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

Adalet kaynaklarından gelen bilgilere göre, bu düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişinin yararlanması bekleniyor. NTV’nin aktardığı bilgide, bu kişilerin bugün itibarıyla cezaevlerinden çıkmaları planlanıyor. Yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı’nın onayıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanması öngörülüyor. Aynı zamanda, Adalet Bakanlığı gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine ulaştıracak. Bu adımlarla birlikte tahliye süreci resmen başlayacak.