19-binden-fazla-mahkum-tahliye-olacak

CEZA İNDİRİMİ VE TAHLYE YOLU AÇILIYOR

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı yasalarda değişiklik yapılmasına yönelik 10. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. Bu yeni düzenleme ile beraber binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye imkanı doğmuş oldu. Yasanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, birden fazla suç işleyip mükerrer ceza almış kişilere de şartlı salıverme hakkı tanınması.

19 BİN KİŞİ TAHLEE İÇİN HAZIRLANIYOR

Adalet kaynaklarından alınan bilgilere göre, düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi faydalanacak. NTV’nin haberine göre, bu kişilerin bugün itibarıyla cezaevlerinden çıkmalarının başlaması bekleniyor. Yasa değişikliğinin bugün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın da gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine iletmesiyle tahliye süreci oficialmente başlamış olacak.