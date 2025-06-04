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19 Binden Fazla Mahkum Tahliye Olacak

19-binden-fazla-mahkum-tahliye-olacak

10. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’la birlikte bazı yasalarda değişiklik yapılmasına dair 10. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Bu yeni düzenleme ile binlerce hükümlü için ceza indirimi ve tahliye imkanı ortaya çıktı. Yasada öne çıkan maddelerden biri, birden fazla suç işleyerek mükerrer ceza almış kişiler için şartlı salıverme fırsatı tanıması oldu.

TAHLİYE SÜRECİ BUGÜN BAŞLAYABİLİYOR

Adalet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yapılan düzenlemeden yaklaşık 19 bin 800 kişi yararlanacak. NTV’nin haberine göre, bu kişilerin cezaevlerinden bugün çıkmaya başlaması muhtemel. Yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanının onayı ile birlikte bugün Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor. Aynı zamanda Adalet Bakanlığı da gerekli uygulama yönetmeliğini cezaevlerine ulaştıracak. Böylece tahliye süreci resmen başlamış olacak.

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