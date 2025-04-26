19 Gün Sonra Cansız Beden Bulundu

DAVADA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, cinayetten 19 gün sonra dereden çıkarılan Narin Güran’a yönelik davanın ikinci duruşması, 6’sı tutuklu 15 sanığın yargılanmasıyla gerçekleşti. ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla gündeme gelen bu dava, 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Duruşma süresince şu ana kadar iki jandarma personeli tanık olarak dinlenirken, diğer tanıkların da dinlendiği bildirildi.

SAVUNMA VE YARGI SÜRECİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Duruşmayı izleyen CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yargılamayı takip ettiğini belirtti. İlk yargılamada dört şüpheliye müebbet hapis cezası verildiğini ifade eden Tanrıkulu, “Bir avukat olarak, davayı başından beri takip eden birisi olarak, ilk yargılamadaki yargılama beni tatmin etmemişti. Hüküm de beni tatmin etmemişti” dedi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs’a erteledi.

KAYBOLUŞ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Soruşturma kapsamında, Narin’in annesi ve diğer aile üyeleri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, cesedi derenin kenarına sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 6’sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında ise “suçluyu kayırma” suçundan dava açıldığı, çocuk sanıkların dosyasının diğer sanıklarla birleştirildiği de bilgisi verildi.