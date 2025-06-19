19 Haziran 2025’te Hafif Depremler Oldu

DEPREMLERİN MEYDANA GELDİĞİ TARİH

19 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye’nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana geliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izliyor ve kamuoyunu sürekli bilgilendiriyor. 19 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem olup olmadığı ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor. İstanbul’da meydana gelen depremler hakkında son dakika bilgileri de aranıyor.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Bölgesel deprem araştırmaları gerçekleştiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak meydana gelen 500 depremi halkla paylaşıyor ve bu konuda bilgilendirme yapıyor. Kandilli Rasathanesi, son depremleri resmi web sitesi üzerinden duyurarak kamuoyunu güncel bilgilerle aydınlatıyor. Ayrıca, özellikleri ile anlık deprem haberlerini sunan AFAD, son depremler listesini paylaşarak vatandaşların bilgi almasını sağlıyor.