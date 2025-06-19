19 Haziran TV Yayın Akışı Dolu

TELEVİZYONDA BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

19 Haziran TV yayın akışı, diziseverler için birçok seçenek sunuyor. Özellikle prime time kuşağında yer alacak yapımlar, “Bugün televizyonda hangi diziler var?” sorusunu daha da önemli bir hale getiriyor. Ekranlarda yer alacak diziler, yarışmalar ve haber programlarıyla ilgili bilgiler netleşti. 19 Haziran TV yayın akışı, popüler dizilerin saatlerini ve hangi kanalda gösterileceğini öğrenmek isteyenler için güncel içerikler sağlıyor.

DİZİLERİN VE PROGRAMLARIN DETAYLARI

Bugün ekranlara gelecek içerikler şöyle sıralanıyor:

– 01:20 Kardeşim Benim

– 03:20 Aldatmak

– 06:00 Hercai

– 08:00 Kahvaltı Haberleri

– 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

– 13:00 Gün Ortası

– 14:00 Mutfak Bahane

– 16:00 Esra Erol’da

– 19:00 ATV Ana Haber

– 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

– 00:15 Arka Sokaklar

– 02:45 Yargı

– 04:45 Poyraz Karayel

– 07:00 Kavak Yelleri

– 09:00 Neler Oluyor Hayatta

– 11:00 Yaprak Dökümü

– 13:30 Gelinim Mutfakta

– 16:45 Aşk-ı Memnu

– 19:00 Kanal D Ana Haber

– 20:00 Password

– 23:15 Dizi

– 01:30 Yetenek Sizsiniz

– 04:00 Kefaret

– 06:00 Karagül

– 07:30 İlk Bakış

– 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

– 10:45 Yetenek Sizsiniz

– 13:15 Sen Çal Kapımı

– 15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

– 16:30 Karagül

– 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

– 20:00 Çift Kişilik Oda

– 23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet…

– 01:30 5 Milyoncuk Borç Verir misin?

– 02:45 Kaynanalar

– 04:15 Kızılcık Şerbeti

– 06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

– 09:00 Aşk Laftan Anlamaz

– 12:00 Bahar

– 15:00 Kızılcık Şerbeti

– 18:25 Show Ana Haber

– 20:00 Güldür Güldür Show

– 00:15 Hayat Öpücüğü

– 02:30 Hayat Öpücüğü

– 04:30 Kaderimin Oyunu

– 06:00 Aramızda Kalsın

– 07:00 Güne Başlarken

– 09:45 Sana Değer

– 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

– 16:15 Aramızda Kalsın

– 19:00 Star Haber

– 20:00 Beyoğlu Güzeli

– 22:15 G.O.R.A.

– 00:15 Kupa Saati

– 01:00 Pachua – Salzburg

– 02:45 Kasaba Doktoru

– 05:20 Turgay Başyayla İle…

– 06:05 Hangimiz Sevmedik

– 08:55 Kod Adı Kırlangıç

– 10:10 Kasaba Doktoru

– 13:15 Turgay Başyayla İle…

– 00:15 MasterChef Türkiye

– 02:30 İşte Benim Stilim

– 04:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– 06:30 Dizi

– 07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

– 09:00 Gel Konuşalım

– 11:00 MasterChef Türkiye

– 12:30 İşte Benim Stilim

– 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

– 20:00 MasterChef Türkiye