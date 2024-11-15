19 İlde 28 Ova Koruma Altında

OVALARIN KORUNMASI İÇİN YENİ KARARLAR

Ovaların korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. 19 ildeki 28 ova, ‘büyük ova koruma alanı’ statüsü ile ilan edildi. Bu gelişme, “Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu karar ile tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan, erozyon, kirlenme gibi sebeplerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının yoğun yaşandığı ovalar belirli bir koruma altına alındı.

OVALAR KAPSAM DIŞI TUTULAN ALANLAR

Kararda, ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile tarım dışı kullanma izni verilmiş alanların kapsam dışı bırakıldığı belirtildi. Bu yeni karar doğrultusunda, Türkiye genelinde 19 ilde yer alan 28 ova “büyük ova koruma alanı” olarak tespit edildi. Bu ovalar arasında Aksaray’daki Babakonağı, Ankara’daki Türkhöyük ve Acıkuyu, Ardahan’daki Çıldır, Bolu’daki Sazakiçi, Burdur’daki Yazı, Çankırı’daki Çerkeş, Edirne’deki Keşan ve İpsala gibi önemli yerler yer alıyor.

SINIRLARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ayrıca, karar uyarınca, 27 ovanın sınırlarında değişiklikler yapıldığı bilgisi de verildi. İlgili ovaların koruma altına alınması, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, çevre sıkıntılarının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması adına atılan bu adım, gelecekteki tarımsal faaliyetler için olumlu bir etki yaratmayı hedefliyor.