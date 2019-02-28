19 ilde FETÖ operasyonu

15 Temmuz’da darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması”na yönelik yürütülen soruşturmada sözde mahrem imamlar tarafından kullanılan ardışık arama yöntemiyle 26 şüphelinin ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 askeri personele yönelik güvenlik güçlerince Mardin, İstanbul, Ankara İzmir, Muğla, Burdur, Siirt, Şırnak, Hakkari, Malatya, Diyarbakır, Bilecik, Kocaeli, Erzurum, Konya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Denizli’de bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

TELEFONUNDA ‘BYLOCK’ BULUNAN KADINA, 6 YIL 3 AY HAPİS

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan yargılanan ev kadını Aliye Nur Vural, karar duruşmasında, hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Vural’ın geçen ay FETÖ/PDY davasında 9 yıl hapis cezasına çarptırılan eşi öğretmenlikten ihraç edilen Gökhan Vural, tanık olarak dinlendi. Vural, eşinin kullandığı cep telefonuna, onun bilgisi dışında ‘ByLock’ programını kendisinin yüklediğini; ancak yazışma yapmadan ve kullanmadan sildiğini, kayıtlara geçen yazışmalarla ilgili bilgisinin olmadığını ileri sürdü. Sanık Aliye Nur Vural ise telefondaki ‘ByLock’ yazışmalarından haberi olmadığını savunup, “Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme başkanının ”Bu yazışmalardan birisinde ‘Abla ne zaman gelirsiniz? Eşim evde yok, geç gelecek’ ifadesi var. Buna ne diyeceksin?” sorusuna ise Aliye Nur Vural, ”Hiç bilgim yok” karşılığını verdi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Aliye Nur Vural’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

EMEKLİ POLİSE FETÖ’DEN, 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Kayseri’de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Sedat G., ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Sedat G. hazır bulundu. Duruşmada, 2 tanığın ifadelerinde, 2011- 2014 yılları arasında Ankara’da görev yaparken, Sedat G.’nin yönlendirmesiyle, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söylediği hatırlatıldı. Sedat G. bunun üzerine, Ankara’da hiç görev yapmadığını söyleyerek, “Tanık ifadelerini ve hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Duruşma savcısı, Sedat G.’nin isminin, örgütün fişleme yaptığı SD kartında ‘E.A’ koduyla kayıtlı olduğunu ve bu nedenle ‘örgüt üyeliğinden’ cezalandırılması gerektiğini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Sedat G.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

TRT